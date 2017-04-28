Сегодня на заседании регионального правительства, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассматривалось Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области. Оно разработано во исполнение поручения губернатора о формировании нормативной правовой базы для внедрения проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Мурманской области.

«Проектный метод – это инструмент, который позволяет повысить эффективность деятельности органов власти в реализации конкретных задач. Это новый механизм. Он дает возможность использовать современные методы управления, и мы должны ими пользоваться», – подчеркнула Марина Ковтун.

Положением определена организационная структура системы проектной деятельности. Предусмотрено создание коллегиального органа – Совета по проектной деятельности под председательством губернатора. Министерство экономического развития Мурманской области будет выполнять функции проектного офиса – координировать проектную деятельность в исполнительных органах государственной власти. При запуске проекта определяется его руководитель, а также куратор из числа заместителей губернатора. Согласно документу, проекты реализуются по приоритетным направлениям развития региона. Финансирование проектов будет осуществляться в рамках действующих государственных программ Мурманской области.

«В текущем году мы планируем начать процедуры инициирования и планирования пилотных проектов таким образом, чтобы предусмотреть необходимые ассигнования в областном бюджете на 2018 год и обеспечить начало их реализации в 2018 году», - пояснила заместитель начальника отдела проектной деятельности и государственных программ министерства экономического развития Мурманской области Алиса Богданова.

По итогам обсуждения правительство Мурманской области утвердило Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти. Министерство экономического развития расценивает утверждение положения в качестве первого шага правительства Мурманской области по внедрению современных методов управления, давно и успешно применяемых в бизнес-процессах.

Эта деятельность позволит повысить эффективность межведомственного взаимодействия, сократить сроки согласования и принятия решений при реализации проектов, улучшить качество планирования и контроля, установить персональную ответственность участников проектной деятельности и в конечном итоге позволит получать конкретные и ощутимые результаты в установленные сроки, подчеркнула Марина Ковтун.



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