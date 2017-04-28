Губернатор Марина Ковтун проводит заседание Правительства Мурманской области

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун проводит заседание Правительства Мурманской области. Среди рассматриваемых вопросов – организация проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти региона, создание природного парка «Кораблекк», результаты деятельности Комитета государственных закупок Мурманской области за 2016 год и другие.

Первый вопрос заседания посвящен обеспечению безопасности на дорогах Мурманской области в 2016 году. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Дмитрий Соснин, в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2014-2022 годы в Мурманской области реализуется подпрограмма «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в Мурманской области». На реализацию мероприятий подпрограммы в 2016 году в бюджете Мурманской области было предусмотрено порядка 17,5 млн руб. Министр также отметил, что за 2016 год приведено в нормативное состояние свыше 136 км региональных дорог, продолжалась работа по приведению в соответствие новым национальным стандартам пешеходных переходов.

Выступивший на заседании врио начальника управления ГИБДД УМВД по Мурманской области Александр Усс сообщил, что одним из сдерживающих факторов совершения правонарушений является наличие на автодорогах комплексов автоматической фиксации, с применением которых вынесено более 180 тысяч постановлений по делам об административных правонарушениях, что на 33,5% больше, чем в прошлом году, выписано штрафов на сумму свыше 100 миллионов рублей. Александр Усс проинформировал правительство о состоянии дорог и обустройстве пешеходных переходов, а также о профилактической работе с детьми в образовательных учреждениях Мурманской области.

Среди мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных и межмуниципальных автодорогах, запланированных на 2017 год, министр транспорта Д. Соснин отметил приобретение 10 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, приведение в нормативное состояние 128 км автодорог, обустройство остановок общественного транспорта, тротуаров и ограждений. В Мурманской области на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в 2017 году планируется выделить порядка 1,2 миллиарда рублей.



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