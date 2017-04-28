Сохранение культурного и исторического наследия, событийный и социальный плакат. В Мурманском областном художественном музее открылась выставка "Плакат молодых художников"

Кирилл Коган.

"Плакат молодых художников". Выставка в Мурманском областном художественном музее. В экспозиции 48 работ 36 мурманских творцов - студентов Арктического госуниверситета, Технологического колледжа сервиса, преподавателей и учеников первой Детской художественной школы. Проекту - 14 лет. В этом году рамки конкурса - шире, нет единой темы. В итоге, плакаты совершенно разные по технике - рисунок или компьютерная графика, - и направлениям - есть социальная реклама, афиши, призывы и другие. В музее сейчас проходит голосование. Автора-победителя удостоят призом зрительских симпатий.

Заместитель директора по музейной работе ГОАУК "Мурманский областной художественный музей" Ирина Костянова: "Мы понимаем, что молодежь волнуют совершенно разные темы, для нас важно, что те вопросы и проблемы, которые нас окружают, мы взрослые, в силу особенностей, уже не видим, а молодежь остро чувствует эти проблемы и они в своем творчестве нам их показывают".

Председатель Комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Никто из этих молодых художников не является юридически членом творческого союза, тем не менее, их участие в этой художественной выставке, помимо всего прочего, это и шаг к серьезной, профессиональной деятельности".