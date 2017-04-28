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28.04.2017 11:45

Долг платежом красен. Действенные меры судебных приставов. Итоги работы за первый квартал

Владимир Волков.

Судебные приставы области подвели итоги работы за первый квартал этого года. Большую часть исполнительных производств составили долги по зарплате, алиментам, кредитным обязательствам и административным штрафам. Отдельной строкой - продолжение работы с неплательщиками за коммунальные услуги. Из полутора миллиардов пока взыскали лишь десятую часть. Чтобы повысить эффективность, проверки судебные приставы проводят на станциях техобслуживания, отслеживают счета за оплату услуг мобильной связи. Есть и другие меры - ограничение выезда за рубеж, электронное списание средств с банковской карты.
Руководитель УФССП России по Мурманской области Василий Ларин: "В этом году мы начали практиковать и практикуем в ЗАТО дежурство на КПП. Здесь больше мы работаем по взысканию задолженности по ЖКХ. Тоже определенный результат есть".
Напоминание должникам - не стоит откладывать вопрос оплаты по счетам - в долгий ящик. В случае трудного материального положения, можно написать заявление в службу судебных приставов о реструктуризации или рассрочки платежей. Специалисты пойдут навстречу.
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