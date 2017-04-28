От пандусов - до шрифта Брайля. Доступная среда - в Мурманском Центре занятости. День открытых дверей

Артем Дашевский.

В Мурманском центре занятости населения День открытых дверей - для людей с ограниченными возможностями здоровья. Прием - на первом этаже. Для колясочников на крыльце - лифт. Для слабовидящих - автоматизированная информационная система, аналог которой на Северо-Западе России - только в аэропорту Пулково. Все указатели и таблички, в том числе, и шрифтом Брайля.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев: "Сюда были направлены областные средства - около 2 миллионов рублей. На сегодня, можно сказать, что двери центра занятости открыты еще шире, чем они были раньше, поэтому люди с ограниченными возможностями могут не боясь каких-то препятствий в инфраструктуре, обратиться и получить все госуслуги".

Сегодня в службе занятости населения Мурманска на учете около 300 человек с особыми физическими потребностями. Для людей с нарушениями слуха - в кабинетах - система "Исток". Она помогает лучше слышать инспектора.

Инспектор центра занятости г. Мурманска Людмила Беляева: "Здесь есть встроенный микрофон, есть оперативный, и мы с ним общаемся, при необходимости можно поставить, чтобы удобнее было. Я говорю в микрофон и у гражданина усиливается сигнал в слуховом аппарате. Он лучше слышит и легче общаться".