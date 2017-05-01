В УФСИН определили самых метких стрелков

В УФСИН России по Мурманской области прошли лично-командные соревнования по боевой стрельбе из пистолета Макарова, приуроченные к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Побороться за награды первенства в тире отдела специального назначения «Айсберг» прибыли лучшие стрелки всех учреждений и подразделений УИС региона. По правилам соревнований, каждый коллектив был обязан выставить в команде двух мужчин и женщину.

Зачет шёл по 10 выстрелам в стандартную спортивную мишень. Все участники не нуждались в каком-либо стимулировании, поскольку победить в соревнованиях из боевого оружия очень престижно практически для каждого сотрудника силовой структуры.

В результате упорной борьбы в личном первенстве чемпионом стал Дмитрий Окунев из мурманского СИЗО-1, а среди женщин не оказалось равной сотруднице оленегорской КП-24 Веронике Архиповой. В командном зачёте победителями стали стрелки СИЗО-1, на втором месте – КП-24, на третьем – мурмашинская ИК-18.

Все победители и призёры получили кубки, медали и грамоты соответствующих степеней.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области