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28.04.2017 11:11

Как выявить и привлечь на госслужбу самых талантливых выпускников? В мурманском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ состоялось заседание "круглого стола"

Яков Осетров.

В мурманском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - заседание круглого стола. Провёл заместитель губернатора Игорь Бабенко. Как привлечь в госслужбу - выпускников? Студенты выступили с докладами на тему "Почему я хочу стать госслужащим". Подобные мероприятия в Академии проводят регулярно. В том числе, семинары, встречи с представителями органов власти. Опыт полезный.
Студент 5 курса мурманского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Евгений Рябов: "Студенты могут узнать о деятельности тех или иных ведомств более подробно и напрямую задать вопросы и понять, где именно они могут реализовать полученные в нашей академии знания".
Профориентация - ключевая задача любого ВУЗа, поэтому в Академии - постоянно действует площадка для общения студентов с государственными служащими. Они рассказывают о тонкостях деятельности, о требованиях работодателей, которые ценят, прежде всего, инициативу.
Заместитель губернатора Мурманской области Игорь Бабенко: "Такие встречи с кадровым резервом, с теми, кто заканчивает мурманский филиал академии госслужбы, позволяют увидеть тех людей, которые сегодня могут, хотят, имеют возможность, а главное - профессиональную компетенцию привнести чуть больше, чем положено трудовым служебным контрактом".
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