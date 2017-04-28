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28.04.2017 11:05

"Горькая память войны". Выпуск 6

Евгения Солдатенкова.

Война глазами детей… Продолжение совместного радиопроекта ГТРК "Мурман" и областного театра кукол по мотивам спектакля "Горькая память войны". Автор - заслуженный артист России Сергей Харламов, режиссёр-постановщик - народная артистка России Тамара Волынкина.
Сегодня в нашем эфире - воспоминания о редких праздничных моментах военного времени - 14-летней блокадницы Светланы Тихомировой и Мариам Юзефовской, родившейся в первый год войны, - в исполнении актёров областного театра кукол Дениса Дмитриева и Тамары Лашиной.
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