"Горькая память войны". Выпуск 6

Евгения Солдатенкова.

Война глазами детей… Продолжение совместного радиопроекта ГТРК "Мурман" и областного театра кукол по мотивам спектакля "Горькая память войны". Автор - заслуженный артист России Сергей Харламов, режиссёр-постановщик - народная артистка России Тамара Волынкина.

Сегодня в нашем эфире - воспоминания о редких праздничных моментах военного времени - 14-летней блокадницы Светланы Тихомировой и Мариам Юзефовской, родившейся в первый год войны, - в исполнении актёров областного театра кукол Дениса Дмитриева и Тамары Лашиной.





