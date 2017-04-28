Около 9 тысяч организаций Мурманской области участвуют в пилотном проекте «Электронное информирование страхователей»

Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации реализует на территории региона пилотный проект «Электронное информирование страхователей». E-mail рассылка – это отличный канал коммуникации между госучреждением и организациями, который позволяет оперативно сообщать о последних изменениях в сфере обязательного социального страхования и предупреждать возможные нарушения законодательства.

Отделение приступило к апробации проекта в октябре прошлого года. За это время специалистам удалось сформировать внушительную базу данных электронных адресов страхователей, которая постоянного пополняется и актуализируется. На сегодняшний день около 9 тысяч организаций выразили желание и дали письменные согласия на получение электронных уведомлений соцстраха. С их помощью работодателям напомнили о необходимости подтверждения основного вида экономической деятельности и погашения задолженности по страховым взносам, о порядке возмещения перерасхода по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также новых размерах пособий. Судя по отзывам, участники пилотного проекта положительно оценили предложенную концепцию взаимодействия и надеются на дальнейшее эффективное сотрудничество.

Чтобы получать электронные письма с актуальной информацией, страхователям необходимо подтвердить свое согласие на участие в рассылке. Бланк согласия расположен на официальном сайте регионального отделения фонда в разделе «Пилотный проект».



/ Мурманское региональное отделение Фонда социального страхования РФ /