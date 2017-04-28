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28.04.2017 10:50

Сегодня вступают в силу изменения к закону об ОСАГО

Ирина Елизарова.

Они будут касаться только тех договоров, которые подписаны после 28 апреля. Для них денежную компенсацию заменят ремонтом транспортного средства. Об этом сегодня пойдёт речь в дневном эфире «Радио России – Мурманск». Вы можете принять участие в разговоре, задавая во время эфира вопросы по телефону: 685-225. Передачу можно послушать традиционно по проводному радио, ФМ частота - 107,4. На нашем сайте — murman.tv - будет вестись и видеотрансляция эфира. Передача начнется на «Радио России - Мурманск» сегодня в 13 часов 10 минут.
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