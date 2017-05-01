Администрация города Мурманска приглашает на общегородской субботник

6 мая в Мурманске состоится уже ставший доброй традицией общегородской субботник.



В рамках программы «Мурманск – город чистоты» субботник пройдет во дворах всех городских округов, а также на закрепленных за предприятиями и организациями территориях.



Каждый может в этот день выйти в свой двор, привести в порядок придомовую территорию, детскую площадку, палисадник. Инвентарь и инструменты участники «генеральной уборки» смогут получить в управляющих организациях по месту жительства.



Приглашаем всех неравнодушных мурманчан, руководителей и сотрудников организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, представителей общественных организаций и движений, политических партий принять участие в общегородском субботнике.





/Администрация города Мурманска/





