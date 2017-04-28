Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Кандалакша

Заместитель председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова приняла участие в заседании Совета депутатов г.п. Кандалакша по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.

Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту федерации.

В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

В декабре 2016 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального образования г.п. Кандалакша, на котором был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельный индекс) в муниципальном образовании на 2017 год с 1 июля в размере 8,5%, что затронуло только действующие и бывшие военные городки, где исторически сложились заниженные тарифы на тепловую энергию, а также ведомственные объекты теплоснабжения, которые были переданы в муниципальные образования.

Для остальных населенных пунктов г.п. Кандалакша тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля установлены так, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысит 5,5% (согласно распоряжений Правительства Российской Федерации). Более того, по расчету комитета по тарифному регулированию Мурманской области рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысит 1% (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления), таким образом, для большинства населенных пунктов г.п. Кандалакша, в целях сдерживания роста тарифов в сфере теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию для населения остаются неизменными с 01.07.2015.

С учетом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, комитетом произведены расчеты тарифов для населения на услуги нижеуказанных организаций и составят с 01.07.2017 по 30.06.2018.

Теплоснабжающие организации Тепловая энергия, руб/Гкал АО «МЭС» (н.п. Белое Море) 2 102,43 МУП «Недвижимость Кандалакши» (мкр. Лесозавод г.п. Кандалакша) 1 793,02 ООО «Теплонорд» (н.п. Пинозеро) 2 582,80

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