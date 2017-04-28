Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 10:37

Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городском поселении Кандалакша

Заместитель председателя Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Елена Стукова приняла участие в заседании Совета депутатов г.п. Кандалакша по вопросу изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года. 

Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту федерации.

В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

В декабре 2016 года состоялось заседание Совета депутатов муниципального образования г.п. Кандалакша, на котором был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (далее – предельный индекс) в муниципальном образовании на 2017 год с 1 июля в размере 8,5%, что затронуло только действующие и бывшие военные городки, где исторически сложились заниженные тарифы на тепловую энергию, а также ведомственные объекты теплоснабжения, которые были переданы в муниципальные образования. 

Для остальных населенных пунктов г.п. Кандалакша тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля установлены так, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысит 5,5% (согласно распоряжений Правительства Российской Федерации). Более того, по расчету комитета по тарифному регулированию Мурманской области рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысит 1% (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления), таким образом, для большинства населенных пунктов г.п. Кандалакша, в целях сдерживания роста тарифов в сфере теплоснабжения, тарифы на тепловую энергию для населения остаются неизменными с 01.07.2015.

С учетом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, комитетом произведены расчеты тарифов для населения на услуги нижеуказанных организаций и составят с 01.07.2017 по 30.06.2018.

Теплоснабжающие организации

Тепловая энергия, руб/Гкал

АО «МЭС» (н.п. Белое Море)

2 102,43

МУП «Недвижимость Кандалакши»

(мкр. Лесозавод г.п. Кандалакша)

1 793,02

ООО «Теплонорд» (н.п. Пинозеро)

2 582,80

/ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.