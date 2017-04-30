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30.04.2017 14:00

Ансамбль танца «Радость» приглашает мурманчан на концерт «Нам танец радость подарил!»

30 апреля в 15.00 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) состоится концерт ансамбля танца «Радость» «Нам танец радость подарил!», посвященный Международному дню танца.

Ансамбль представит новые хореографические номера «Светит месяц», «Не  хорош» и уже полюбившиеся постановки «Концертный вальс» и «Волшебная поляна». На сцене выступят как опытные артисты, так и юные участники, которые только начали знакомиться с танцевальным искусством.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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