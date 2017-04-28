Делегация Мурманской области провела встречи в Директорате по рыболовству Норвегии

По приглашению руководителя норвежского Директората по рыболовству Лив Холмефьорд делегация представителей Правительства Мурманской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Тюкавиным посетила Норвегию с рабочим визитом.

В ходе поездки первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, министр рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Андрей Иванов и председатель регионального Комитета по ветеринарии Алексей Касаткин провели встречи с представителями Государственной службы по надзору за пищевыми продуктами Норвегии, норвежского Директората по рыболовству, сотрудниками Центра управления движением судов в г.Вардё, отделения Государственной природоохранной службы Норвегии в г.Вадсё, посетили предприятия по производству смолта атлантического лосося и вылову камчатского краба.

В рамках переговоров были отмечены эффективность и значимость работы смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству, а также достигнуты договоренности о расширении двухстороннего диалога по вопросам развития аквакультуры. Кроме того, стороны обсудили перспективы переработки отходов рыбодобывающей отрасли и обменялись мнениями по вопросам организации спортивного рыболовства.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /