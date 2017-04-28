Областная научная библиотека приглашает мурманчан на открытие настенной росписи финского художника EGS

29 апреля в 17.00 в Мурманской областной научной библиотеке (г. Мурманск, ул. С. Перовской, 21А, 1-2 этаж) состоится открытие настенной росписи финского художника EGS в рамках Международного культурного фестиваля «Птица Баренц».

EGS - известный финский уличный художник, чья карьера началась в 80-х в Хельсинки во время первой в стране волны граффити. Сейчас его работы можно увидеть на 25 континентах более чем в 50 странах мира. Творчество художника связано с вопросами границ и идентичности. Он любит импровизировать и исследовать новые пространства.



Комитет по культуре и искусству Мурманской области