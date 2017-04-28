В Кировске пройдут конкурсы «Оглянись на жизнь сначала» и «Мы юности нашей верны»

29 и 30 апреля в Кировском городском Дворце культуры (г. Кировск, ул. Мира, 7) пройдут два крупных мероприятия: областной смотр-конкурс хоров, ансамблей ветеранов труда и клубов ветеранов Великой Отечественной войны «Оглянись на жизнь сначала» и областной фестиваль-конкурс творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны».

Организаторы мероприятий – Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, Кировский городской Дворец культуры.

В конкурсах примут участие хоры ветеранов труда, творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 55 лет и старше из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Кировска, Колы, Мончегорска, Североморска, Полярного, Оленегорска и поселка Ревда.

Творческие делегации представят вокальные и хореографические номера, сыграют на музыкальных инструментах и прочитают стихотворения.

29 апреля в 14.00 состоится конкурсный концерт областного смотра-конкурса хоров, ансамблей ветеранов труда и клубов ветеранов Великой Отечественной войны «Оглянись на жизнь сначала».

В 14.30 участники областного фестиваля-конкурса творчества людей старшего поколения «Мы юности нашей верны» представят свои конкурсные номера, а 30 апреля в 14.00 состоится гала-концерт .

Все конкурсанты будут награждены дипломами участников, лауреатов I, II и III степеней.

В рамках мероприятий пройдут концертные выступления на площадках средних общеобразовательных школ, интернатов, библиотек городов Кировск и Апатиты.

Мероприятия направлены на укрепление культурных связей между поколениями, содействие развитию творческого потенциала граждан старшего поколения и привлечение их к активному участию в социокультурной жизни общества.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области