29 апреля в 16.00 вокальный ансамбль «Цветные сны» приглашает мурманчан на концерт «Озорная весна», который пройдет в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Голубая гостиная).

В исполнении участников коллектива прозвучат песни о маме, дружбе, детстве и окружающем мире. Самые маленькие артисты подготовили песни «Про мамочку» и «Про ноты». В концерте также примут участие цирк «Комплимент» и ансамбли бального танца «Ониона» и «Ювента».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области