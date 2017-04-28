В МГТУ определили победителей конкурса «Экоплакат»

В состязании приняли участие студенты МГТУ, средних профессиональных учебных заведений, учащиеся школ, гимназий и лицеев.

Конкурс "Экоплакат" проходил в Мурманском государственном техническом университете в рамках Студенческой научно-технической конференции. Плакаты были представлены в 6 номинациях: "Экологические проблемы Арктического региона", "Город и природа: друзья или враги?", "Агитплакат: Экология в массы", "Агитплакат: Сохраним планету", "Заповедные уголки мира" и "Личный вклад".

По итогам конкурса было объявлено 11 победителей. Торжественное награждение будет проходить 29 апреля 2017 года в 11:00 в аудитории 417 "В".

Особый вклад в создание выставки плакатов внесли работники Центральной городской библиотеки города Мурманска и кафедры Экологии, инженерных систем и техносферной безопасности МГТУ.



Пресс-служба МГТУ