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28.04.2017 16:30

В МГТУ определили победителей конкурса «Экоплакат»

В состязании приняли участие студенты МГТУ, средних профессиональных учебных заведений, учащиеся школ, гимназий и лицеев.

Конкурс "Экоплакат" проходил в Мурманском государственном техническом университете в рамках Студенческой научно-технической конференции. Плакаты были представлены в 6 номинациях: "Экологические проблемы Арктического региона", "Город и природа: друзья или враги?", "Агитплакат: Экология в массы", "Агитплакат: Сохраним планету", "Заповедные уголки мира" и "Личный вклад".
По итогам конкурса было объявлено 11 победителей. Торжественное награждение будет проходить 29 апреля 2017 года в 11:00 в аудитории 417 "В".
Особый вклад в создание выставки плакатов внесли работники Центральной городской библиотеки города Мурманска и кафедры Экологии, инженерных систем и техносферной безопасности МГТУ.


Пресс-служба МГТУ
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