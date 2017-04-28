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28.04.2017 16:10

Опыт Мурманской области по созданию системы профессионального сопровождения замещающих семей представлен на межрегиональной конференции «Курс на семью»

Представители Координационного центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, представили опыт работы Мурманской области по созданию системы профессионального сопровождения замещающих семей на межрегиональной конференции «Курс на семью». Встреча, посвященная вопросам профилактики социального сиротства, сохранения и восстановления семейного окружения ребенка, состоялась в Санкт-Петербурге. 

В работе конференции, организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Правительством Ленинградской области, приняли участие более 200 человек: представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководители и специалисты государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций из 38 субъектов Российской Федерации. 

Председатель правления Фонда поддержки детей Марина Гордеева в своем выступлении особый акцент сделала на новой форме сотрудничества с регионами. «Ключевые проблемы, над решением которых мы с вами вместе работаем, остаются актуальными. Но меняется вектор, задающий направление нашей деятельности. И вектор сегодняшнего дня обозначен в названии конференции: курс на семью», – подчеркнула руководитель фонда.

Марина Гордеева пригласила всех принять участие в VIII Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей», организованной Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Правительством Мурманской области, которая пройдет в Мурманске с 6 по 8 сентября 2017 года.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
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