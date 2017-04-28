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28.04.2017 15:50

Областной краеведческий музей приглашает мурманчан на традиционное заседание Мурманского Телевизионного Клуба

30 апреля в 13.00 в Мурманском областном краеведческом музее (г. Мурманск, пр. Ленина, 90, 1 этаж, региональный детско-юношеский центр краеведения) состоится традиционное заседание Мурманского Телевизионного Клуба.

Организаторы клуба, телепродюсер Андрей Сычёв и журналист Андрей Привалихин, предлагают к просмотру документальный фильм «В ледяном плену», созданный телекомпанией ТВ-21.
Кинолента посвящена воинам-партизанам Заполярья, которые героически сражались в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Авторам фильма удалось воссоздать цепь трагических событий зимнего партизанского похода 1942 года, известного под названием «Ледовый». Посетители мероприятия встретятся с создателями документального кино и зададут им свои вопросы.
Мурманчане также увидят редкие фрагменты телевизионной хроники о заполярных партизанах, снятые в разные годы войны.
Вход свободный.


Комитет по культуре и искусству Мурманской области
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