Юные зрители научатся работать с тактильными развивающими панелями перед показом спектакля Мурманского областного театра кукол

29 апреля в 11.30 и 14.00 в Мурманском областном театре кукол (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской 21А) перед спектаклем «Три медведя» педагоги Детского развивающего центра «Игрумка» проведут для зрителей мастер- класс по рисованию в технике «Акварель по воску».

Детям будут предложены цветные восковые контуры сюжетных композиций из детских сказок. Юные мурманчане сразу видят результат своего творчества, точно заполнив акварельными красками сюжетные зоны. Воск позволит удержать акварель в границах композиции.

Ребята также научатся работать с тактильными развивающими панелями, с помощью которых развиваются мышление, логика и моторика.



/Мурманский областной театр кукол/