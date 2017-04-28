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28.04.2017 14:30

В майские праздники ФССП России предоставит гражданам возможность решить вопросы с ограничением выезда непосредственно в аэропортах

С 28 апреля по 10 мая 2017 года будет обеспечено круглосуточное дежурство судебных приставов в зданиях международных аэропортов (аэродромов), а также рядом с крупными наземными пунктами пропуска. Таким образом, ФССП России предоставит гражданам в праздничные дни возможность решить вопросы с ограничением права на выезд из страны непосредственно на пунктах прохождения Государственной границы России.

В УФССП России по Мурманской области также будет организовано дежурство специалистов всех без исключения отделов судебных приставов Мурманской области. Жителям области, которым было отказано Пограничной службой ФСБ России в пересечении государственной границы РФ (таможенные посты МАПП «Салла», ДАПП «Борисоглебский», МАПП «Лотта») по причине неоплаченной задолженности, и заявивших о полной оплате долга, необходимо обращаться в Дежурную часть Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области по телефону: (8152) 42-08-55 или 42-35-87.

Отметим, что основанием для отмены ограничения права на выезд из России является фактическая оплата в полном объеме задолженности по исполнительным производствам. Таким образом, должнику в пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации необходимо иметь при себе платежный документ о погашении задолженности по исполнительному производству (платежный документ с отметками банка, квитанция терминала, справка об отсутствии заложенности и т.п.).

Несмотря на предоставленную возможность экстренной отмены постановления об ограничении выезда, оставлять на последний момент решение данного вопроса судебные приставы категорически не советуют и рекомендуют всем, кто запланировал провести праздничные дни за рубежом, немедленно обратиться к «Банку данных исполнительных производств» на сайте:www.fssprus.ru и проверить себя на наличие долга.
 
Пресс-служба ФССП России
 Пресс-служба УФССП России по Мурманской области
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