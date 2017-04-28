Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
28.04.2017 13:00

В Мурманске сотрудники ГИБДД вместе с юными пешеходами написали «Письмо водителю»

Мурманске в рамках социальной кампании «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!» прошла акция по безопасности дорожного движения «Письмо водителю».

В мероприятии приняли участие воспитанники дополнительного образовательного учреждения «ПрофСтарт». Вместе с руководителем отряда юных инспекторов движения ребята вышли на улицы города, чтобы напомнить водителям о правилах проезда пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений, детских площадках и местах массового скопления детей. Школьники не только обращались к автолюбителям лично, призывая их соблюдать Правила дорожного движения, но и раздавали памятки-обращения, которые подготовили сами.

Стоит отметить, что подобные акции проходят в настоящее время на территории всех муниципальных образований Заполярья. Социальная компания «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!» продлится до 14 мая. В рамках компании госавтоинспекторы совместно с ЮИДовцами и представителями общественных организаций проводят различные профилактические мероприятия с водителями и пешеходами, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.97
Евро = 62.17
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.