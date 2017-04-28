В Мурманске сотрудники ГИБДД вместе с юными пешеходами написали «Письмо водителю»

Мурманске в рамках социальной кампании «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!» прошла акция по безопасности дорожного движения «Письмо водителю».

В мероприятии приняли участие воспитанники дополнительного образовательного учреждения «ПрофСтарт». Вместе с руководителем отряда юных инспекторов движения ребята вышли на улицы города, чтобы напомнить водителям о правилах проезда пешеходных переходов, особенно вблизи образовательных учреждений, детских площадках и местах массового скопления детей. Школьники не только обращались к автолюбителям лично, призывая их соблюдать Правила дорожного движения, но и раздавали памятки-обращения, которые подготовили сами.

Стоит отметить, что подобные акции проходят в настоящее время на территории всех муниципальных образований Заполярья. Социальная компания «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!» продлится до 14 мая. В рамках компании госавтоинспекторы совместно с ЮИДовцами и представителями общественных организаций проводят различные профилактические мероприятия с водителями и пешеходами, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, привлечение внимания родителей и общественности к проблеме обеспечения безопасности детей на дорогах.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УГИБДД УМВД России по Мурманской области)