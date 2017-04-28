Областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает мурманчан на праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда

28 апреля в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова (г. Мурманск, ул. Пушкинская 3, Зрительный зал) пройдет праздничный концерт, посвященный Дню Весны и Труда.

В концертной программе примут участие коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Вокальный ансамбль «Ретро» исполнит песню «Хорошо», а цирк «Комплимент» покажет номер с обручами «Весеннее настроение». В исполнении вокального ансамбля «Орфей» прозвучит произведение «Цыганский романс», а студии эстрадной песни «Вернисаж» - песня «Город тает».

Творческие номера зрителям подарят ансамбль классического танца «Снежинка» из Центра дополнительного образования «Лапландия», хор мурманской детской музыкальной школы № 5, вокальные ансамбли «Все звезды» и «Тоника» и североморский ансамбль эстрадного танца «Нон-стоп».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области