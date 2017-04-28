В регионе продолжаются мероприятия культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область», в рамках которой коллективы Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова дарят концерты жителям области: выступления проходят в Мурманске, поселках Молочный, Сафоново, Шонгуй, Кильдинстрой и Мурмаши.

28 апреля в 14.00 в мурманской школе № 58 (ул. Маклакова, 39) выступят фольклорные ансамбли «Беломорье» и «Одеянка» областного Дворца культуры им. С.М. Кирова, патриотические песни исполнят учащиеся школы. 29 апреля в 17.00 в филиале Кильдинского городского Дома культуры, (п. Шонгуй, ул. Комсомольская, 5) состоится выступление клуба авторской песни «Пять углов» областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и ансамбля танца «Катюша».

Финалом акции «Славься, Мурманская область» станет областной праздник «Териберская волна», мероприятия которого пройдут 3 июня в Териберке. Познавательно-развлекательная программа будет включать выступления артистов областного театра кукол, презентацию проекта мобильной библиотеки «Новая глава» (Териберка-Вардё), показательные выступления, тематические мастер-классы и выставки. В рамках праздника состоится также автопробег Мурманск-Кола-Териберка, посвященный 79-летию образования Мурманской области и 90-летию образования Кольского района. Главным событием «Териберской волны» станет праздничная концертная программа «Славься, Мурманская область!».

/ Комитет по культуре и искусству Мурманской области /