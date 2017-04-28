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28.04.2017 11:40

По постановлению прокурора жительницы г.Оленегорска привлечены к административной ответственности за оскорбление

Прокуратурой города Оленегорска в отношении двух женщин возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.5.61 КоАП РФ - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении судом установлено, что указанные гражданки, находясь в общественном месте, высказывали в адрес потерпевших слова и выражения, которые выходят за рамки культурного общения и норм поведения, являются неэтичными и содержат умысел обидеть, оскорбить и унизить человеческое достоинство, причинив тем самым моральный вред потерпевшим.
По результатам рассмотрения дел об административном правонарушении женщины были признаны виновными в совершении административного правонарушения и им назначено наказание в виде штрафа в размере 1 тыс. рублей каждой.
Постановления суда вступили в законную силу.

Прокуратура Мурманской области
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