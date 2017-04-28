Областной драматический театр продолжает гастроли по Мурманской области

Сегодня в 13.00 областной драматический театр подарит юным заозерчанам (г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16, Городской дом культуры) спектакль «Осторожно, дети!».

«Осторожно: дети!» - это спектакль-игра, участниками которой вместе с профессиональными артистами становятся и юные зрители. Герои истории - ожившие машины, светофор и дорожные знаки познакомят ребят с правилами дорожного движения и покажут запоминающееся музыкального шоу с танцами и смешными песнями о дорожном этикете.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева, балетмейстер – Рэшит Залялутдинов.

В спектакле заняты: артисты – Наталья Боброва, Сергей Валиков, Ольга Вирту, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Светлана Лебедева, Мария Лобова, Наталья Молчанова, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина; студенты Мурманского колледжа искусств - Анастасия Мокрякова, Вера Рыженкова, Андрей Белянцев, Анна Васильева и Лев Мальцев.

В 19.00 на сцене Городского дома культуры г. Заозерск (г. Заозерск, ул. Ленинского Комсомола, д.16) состоится показ спектакля Мурманского областного драматического театра «Цилиндр» по пьесе Эдуардо Де Филиппо, великого мастера итальянской комедии.

Зрители увидят историю, происходящую в Неаполе, где две семейные пары - Родольфо и Рита, Агостино и Беттина, живущие в одной квартире, попали в непростую житейскую ситуацию: нет средств погасить долг за жилье, хозяин грозится выгнать их на улицу. Выход один - добыть деньги, притом срочно. Герои находят неожиданное и своеобразное решение проблемы.

Режиссер спектакля – Константин Шевцов, г. Москва.

В спектакле заняты: заслуженные артисты России - Елена Царева, Сергей Гронский, Валерий Журавлев; артисты – Ольга Вирту, Сергей Валиков, Ольга Заяц, Сергей Горбунов, Светлана Лебедева, Андрей Шпеко; студенты Мурманского колледжа искусств - Андрей Белянцев и Лев Мальцев.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области