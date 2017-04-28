В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 28 апреля.

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Халатина, 19, 21

ул. Олега Кошевого, 12 (корп. 1)

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

09.00 – 12.00 пр. Кольский, 39, 41

09.00 – 16.00 ул. Александрова, 2

09.00 – 10.00 ул. Крупской, 36

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

Администрация г. Мурманска