Сегодня в Москве состоится первый саммит коренных народов Баренц-региона

Юлия Устинова.

Его цель - развитие дальнейшего диалога между представителями органов власти, бизнеса и организациями аборигенов Севера. Напомним, провести такой форум предложил Министр иностранных дел России Сергей Лавров в октябре в Оулу на встрече с коллегами из северных стран. В повестке дня - актуальные для коренных народов Баренцева региона вопросы социально-экономического развития и повышения уровня жизни с упором на сохранение традиционного хозяйственного уклада, защиту языковой среды и самобытной культуры. В работе саммита примет участие и делегация Мурманской области, в неё вошли представители общественных саамских организаций.



