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27.04.2017 18:18

Большой противолодочный корабль «Североморск» вошёл в Средиземное море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Североморск» вошёл в Средиземное море через Гибралтарский пролив. Проход узкости состоялся в штатном режиме. Во время плавания в проливе личный состав БПК «Североморск» находился на боевых постах, в соответствии со штатным расписанием. С проходом Гибралтара российские моряки завершили круговой обход Африканского континента.
Поход большого противолодочного корабля «Североморск» и судов обеспечения Северного флота продолжается с 15 октября 2016 года. В течение трёх месяцев экипаж БПК выполнял задачи в составе корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в акватории Средиземного моря.
В середине января БПК «Североморск» приступил к выполнению задач дальнего похода в сопровождении СБС «Алтай» и СМТ «Дубна». Через Суэцкий канал российские моряки совершили переход в Красное море и затем в Индийский океан.
С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в акватории Аравийского моря и на береговой базе ВМС Пакистана.
За время дальнего похода экипаж БПК «Североморск» побывал в 10 портах Африки и Азии: Салала (Оман), Карачи (Пакистан), Виктория (Сейшельские острова), Дар-эс-Салам (Танзания), Пемба (Мозамбик), Кейптаун (ЮАР), Уолфиш-Бей (Намибия), Луанда (Ангола), Малабо (Экваториальная Гвинея) и Прая (Кабо-Верде).

/ПРЕСС – СЛУЖБА СЕВЕРНОГО ФЛОТА/
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