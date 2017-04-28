В Мурманском областном художественном музее проходит выставка "Плакат молодых художников"

Кирилл Коган.

"Плакат молодых художников". Выставка в Мурманском областном художественном музее. В экспозиции - 48 работ 36 мурманских творцов-студентов арктического госуниверситета, технологического колледжа сервиса, преподавателей и учеников первой Детской художественной школы. Проекту - 14 лет. В этом году рамки конкурса - шире, нет единой темы. В итоге, плакаты совершенно разные по технике (рисунок или компьютерная графика) и направлениям (есть социальная реклама, афиши, призывы и другие). В музее сейчас проходит голосование. Автора-победителя удостоят призом зрительских симпатий.

Председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов: "Никто из этих молодых художников не является юридически членом творческого союза, тем не менее, их участие в этой художественной выставке, помимо всего прочего, это и шаг к серьезной, профессиональной деятельности".







