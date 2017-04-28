В Мурманском центре занятости населения - День открытых дверей для людей с ограниченными возможностями здоровья

Артем Дашевский.

Прием - на первом этаже. Для колясочников на крыльце - лифт. Для слабовидящих - автоматизированная информационная система, аналог которой на Северо-Западе России только в аэропорту Пулково. Все указатели и таблички, в том числе, и шрифтом Брайля. Для людей с нарушениями слуха в кабинетах - система "Исток". Она помогает лучше слышать инспектора.

Заместитель председателя комитета по труду и занятости населения Мурманской области Роман Непомилуев: "Сюда были направлены областные средства, около 2 миллионов рублей. На сегодня можно сказать, что двери центра занятости открыты еще шире, чем они были раньше, поэтому люди с ограниченными возможностями могут не боясь каких-то препятствий в инфраструктуре обратиться и получить все госуслуги".









