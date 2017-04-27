Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в ЗАТО Александровск

Председатель Комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский выступил на заседании Совета депутатов ЗАТО Александровск с вопросом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях региона с июля 2017 года.



Согласно пункту 43 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2014 года № 400, по решению представительного органа муниципального образования предельные индексы могут превышать индекс по субъекту РФ более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.



В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).



В декабре 2016 года на заседании Совета депутатов муниципального образования ЗАТО Александровск был рассмотрен вопрос об установлении предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном образовании на 2017 год с 1 июля в размере 8,5%, что затронуло только те населенные пункты, где исторически сложились заниженные тарифы на тепловую энергию по объектам теплоснабжения, которые ранее находились в собственности Министерства обороны РФ и фактически тарифы искусственно сдерживались командирами воинских частей. Согласование указанного предельного индекса коснулось только тарифов на тепловую энергию для потребителей коммунальных услуг АО «ГУ ЖКХ», проживающих в г. Полярный, ул. Комсомольская, 18 и в г. Гаджиево, ул. Гаджиева, 27, 29, 30, 31.



Для остальных населенных пунктов в ЗАТО Александровск тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля установлены так, что совокупный платеж граждан за коммунальные услуги не превысит 5,5% (согласно распоряжений Правительства РФ от 01.11.2014 № 2222-р и от 19.11.2016 № 2464-р). Более того, по расчету комитета по тарифному регулированию Мурманской области, рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги не превысит 1% (при одинаковом наборе коммунальных услуг и в сопоставимых объемах потребления). Таким образом, для большинства населенных пунктов ЗАТО Александровск в целях сдерживания роста тарифов в сфере теплоснабжения тарифы на тепловую энергию для населения остаются неизменными с 01.07.2015.



С учетом параметров, определенных в Прогнозе социально-экономического развития РФ на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, комитетом произведен расчет тарифа на тепловую энергию для потребителей услуг АО «ГУ ЖКХ». С 01.07.2017 по 30.06.2018 он составит 1805,03 руб./Гкал.



/ Комитет по тарифному регулированию Мурманской области /