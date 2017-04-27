В этом году впервые в Мурманске приступят к ремонту домов культурного наследия. В списке - три десятка зданий

Светлана Деменева.

За время действия программы капитального ремонта в этом году впервые в Мурманске начнется ремонт домов, которые имеют статус объектов культурного наследия. Об этом сегодня на встрече с журналистами сообщили в профильном региональном Фонде. В первую очередь, обновление коснется зданий в центре города. Часть проектно-сметной документации уже утверждена областным комитетом по культуре. В списке ремонтов - три десятка зданий. В штате строительных компаний обязательно должны быть реставраторы. Уже три таких появились на мурманском рынке.

И. о. генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Мурманской области" Владимир Киселев: "Они по своим возможностям готовы все тридцать домов взять, но все покажут торги. Потому что результаты торгов никому неизвестны".

Результаты торгов объявят в конце мая. С середины июня возможно начало работ. Общая смета - 550 миллионов рублей. На объектах культурного наследия стоимость капитального ремонта существенно дороже работ на других зданиях.

Заместитель генерального директора НКО "Фонд капитального ремонта Мурманской области" Юрий Аракельян: "70-й дом. Падали у нас балконы, но на сегодняшний день у них долг, по-моему, 223 тысячи рублей. И такие данные есть по всем домам культурного наследия".







