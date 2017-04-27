Возможность проверить свои силы и получить баллы. Заполярные студенты сдают экзамены по стандартам "Worldskills"

Андрей Зайцев, Любовь Дубова.

Заполярные студенты сдают демонстрационные экзамены по стандартам "Worldskills". Пробные испытания в компетенции "Программные решения для бизнеса" прошли учащиеся мурманского колледжа. Задание - "с нуля" разработать готовый программный продукт. Такой экзамен для студентов - дополнительная нагрузка, возможность проверить свои силы и получить баллы. Оценки выставляются в "skills-паспорта". В планах внедрить их в систему среднего профобразования.

Cертифицированный специалист "Worldskills Россия" (г. Санкт-Петербург) Наталья Кривоносова: "Документ, который в дальнейшем станет документом, необходимым при трудоустройстве как в Европе, как за рубежом - есть "скилл-паспорт". И никто не будет спрашивать диплом. А у нас уже будут спрашивать документ, в котором будет отражено, насколько специалист владеет всеми компетенциями, необходимыми в рамках данной специальности".

Первый демонстрационный экзамен завершился и в Кандалакше. Подход к реализации проекта более чем серьёзный. Эксперты, наблюдающие за работой студентов, люди незаинтересованные, что важно для формирования объективной оценки знаний. В свою очередь, и экспертная группа подтверждает свой профессионализм.

Руководитель управления регионального стандарта внедрения демонстрационного экзамена "Worldskills Россия" Даниил Уфимцев: "По данному пилотному проекту есть поручение президента РФ о том, что во всех субъектах должен быть внедрён демонстрационный экзамен по стандартам "Worldskills Россия" в качестве государственной итоговой аттестации".







