Голоса Мариинки для заполярных меломанов. В Мурманске завершились гастроли участников XVI Пасхального фестиваля

Яков Осетров.

В Мурманске завершились гастроли участников XVI Пасхального фестиваля. В завершении - концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой. Заполярье - один из 20 регионов, в которых она представила свою праздничную программу, подчеркнув, что в таких поездках по России - глубинная суть фестиваля. Музыка вызывает интерес у меломанов, а юным солистам позволяют знакомиться со страной. Лариса Гергиева учит их петь одинаково хорошо и в Париже, и в Лондоне, и в Мурманске. Зал областной филармонии - полон. Зрители остались довольны.

Блиц-опрос: "Любим и баритоны, и басы молодых артистов, поэтому с удовольствием ходим и нам очень нравится. Получить удовольствие и немножко подзарядиться энергией. Была бы очень довольна, если бы они посещали нас чаще. Пасхальный фестиваль это всегда приятно. Это - весна!"









