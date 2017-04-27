Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
27.04.2017 18:20

Голоса Мариинки для заполярных меломанов. В Мурманске завершились гастроли участников XVI Пасхального фестиваля

Яков Осетров.

В Мурманске завершились гастроли участников XVI Пасхального фестиваля. В завершении - концерт солистов Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством народной артистки России Ларисы Гергиевой. Заполярье - один из 20 регионов, в которых она представила свою праздничную программу, подчеркнув, что в таких поездках по России - глубинная суть фестиваля. Музыка вызывает интерес у меломанов, а юным солистам позволяют знакомиться со страной. Лариса Гергиева учит их петь одинаково хорошо и в Париже, и в Лондоне, и в Мурманске. Зал областной филармонии - полон. Зрители остались довольны.
Блиц-опрос: "Любим и баритоны, и басы молодых артистов, поэтому с удовольствием ходим и нам очень нравится. Получить удовольствие и немножко подзарядиться энергией. Была бы очень довольна, если бы они посещали нас чаще. Пасхальный фестиваль это всегда приятно. Это - весна!"
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.31
Евро = 61.51
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.