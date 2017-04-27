Губернатор Марина Ковтун поблагодарила депутатов, муниципальные власти, предприятия, общественные организации и активных граждан Мурманской области за совместную работу в 2016 году

В завершение отчёта о результатах деятельности правительства Мурманской области в 2016 году губернатор Марина Ковтун поблагодарила депутатов, муниципальные власти, предприятия, общественные организации и активных граждан Мурманской области за совместную работу.



«Мы достигли неплохих результатов. Безусловно, говоря «мы достигли», я имею в виду совместную, командную работу исполнительной и законодательной власти, субъекта и муниципалитетов. Не могу не отметить и роль нашего бизнеса, общественных организаций, активных граждан. К их мнению мы не просто прислушиваемся – именно они напрямую формируют наши управленческие решения, законотворческую деятельность», – подчеркнула Марина Ковтун.



Так, как отметила Марина Ковтун, в результате совместной с Мурманской областной Думой работы в минувшем году принято 135 законов, направленных на решение насущных проблем жителей региона.

Председатель думы Сергей Дубовой поблагодарил губернатора за отчёт и обстоятельные ответы на вопросы депутатов.



«Мы видим, что в 2016 году губернатором и правительством региона проделана значительная работа, главный итог которой – сохранение стабильности и выполнение всех социальных обязательств. Чётко прослеживается поступательное движение к поставленной ранее цели: Мурманская область должна стать стратегическим центром Арктической зоны России», – подчеркнул он.



Мурманская областная Дума приняла отчёт губернатора о работе правительства в 2016 году к сведению.



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