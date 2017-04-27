В Мурманске начато строительство Центра обработки вызовов «Система-112»

В Мурманске начато строительство здания Центра обработки вызовов «Система-112». В настоящее время ведется тестовая эксплуатация оборудования центра, смонтированного в прошлом году на временной площадке. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе ежегодного отчета о работе правительства региона в областной Думе.



«Приоритетное значение для области всегда имели вопросы обеспечения общественной безопасности. Для обеспечения необходимого уровня комплексной безопасности в области велось построение системы «Безопасный город». Начато строительство здания Центра обработки вызовов «Система-112» в Мурманске. Уже в январе этого года введено в эксплуатацию современное, оборудованное по последним требованиям здание пожарного депо в Териберке. В этом году начнётся строительство пожарного депо в Умбе», - сказала глава региона.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /



