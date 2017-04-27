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27.04.2017 17:26

137 км региональных дорог были приведены в нормативное состояние в 2016 году

«На проведение дорожной кампании в прошлом году направлено более 2 млрд рублей, из них 349 млн рублей – привлеченные средства федерального бюджета. В нормативное состояние приведено 137 км региональных дорог. На этот год запланировано выполнение ремонта около 100 км автодорог регионального значения. Мы продолжим капитальный ремонт автодороги Умба – Варзуга, начнем ремонтировать участок автоподъезда к Териберке. Особого внимания требуют дороги муниципального значения – именно с их состоянием связаны основные нарекания наших граждан», – отметила Марина Ковтун.

Так, в прошлом году на конкурсной основе из областного бюджета муниципалитетам распределено почти 290 млн рублей, в нормативное состояние было приведено 35 км местных автодорог в 21 муниципальном образовании. В этом году эта практика будет продолжена: муниципалитетам на дорожную деятельность выделено почти 410 млн рублей.

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