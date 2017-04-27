В 2017 году будет завершен проект по обустройству самого известного в Мурманской области и за ее пределами заказника «Сейдъявррь»

В 2017 году будет завершен пилотный проект по обустройству самого известного в Мурманской области и за ее пределами заказника «Сейдъявррь». На его территории оборудованы экологические маршруты: установлены деревянные настилы на заболоченных участках тропы, обустроены места стоянок и смотровые площадки, размещены информационные щиты и указатели. Об этом губернатор Марина Ковтун рассказала в ходе отчета о работе регионального правительства.



2017 год объявлен и Годом особо охраняемых природных территорий, которые для нас также представляют ключевой туристический ресурс. Обустройство их инфраструктуры для гостей и жителей области необходимо прежде всего для сохранения хрупкого природного баланса.



Также в отчете главы региона было отмечено, что при поддержке компании «Норникель» создан новый современный визит-центр на базе самого молодого, но имеющего международное значение заповедника «Пасвик».



«2017 год объявлен и Годом особо охраняемых природных территорий, которые для нас также представляют ключевой туристический ресурс. Обустройство их инфраструктуры для гостей и жителей области необходимо прежде всего для сохранения хрупкого природного баланса», - отметила Марина Ковтун.



Говоря о работе по улучшению состояния экологии в регионе, губернатор сообщила, что в 2016 году было проведено комплексное обследование Кольского залива (обследовано 4560 км, обнаружено 102 объекта), на акватории и по берегам которого расположено множество объектов, оказывающих негативное воздействие на его экосистему.



«По результатам обследования разработана программа очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества. В этом году мы приступим к ликвидации части свалки неопознанных судов в районе поселка Ретинское. Всего на выполнение этих работ из федерального бюджета выделено 50 млн рублей», - сказала Марина Ковтун.



Кроме того, в 2016 году по заказу Минобороны России разработаны проекты очистки загрязненных нефтепродуктами земель на территориях мысов Шавор и Мохнаткина Пахта. На их реализацию в течение двух лет предусмотрено 53 млн рублей. Будет очищена территория площадью 16,5 га.



Одной из важнейших задач по обеспечению экологической безопасности региона является построение современной системы обращения с отходами.



Внедрение этой системы в области началось в прошлом году. Сегодня на основе концессионного соглашения на севере области создаются современные мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов. До конца этого года объекты будут запущены в эксплуатацию. Ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по запуску проектов, направленных на решение аналогичных задач, на юге области.



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