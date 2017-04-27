Летом этого года в губе Андреева начнется операция по вывозу отработанного ядерного топлива на переработку за пределы региона

Вместе с зарубежными партнерами Мурманская область успешно выполняет глобальные международные проекты в сфере ядерной безопасности, выросшие в своё время из приграничного сотрудничества, рассказал губернатор Марина Ковтун в ходе отчета о работе правительства.



«В минувшем году завершено строительство уникального комплекса по обращению с отработанным ядерным топливом атомных подлодок в губе Андреева, созданного в целях реабилитации одного из сложнейших объектов советского «ядерного наследия». Летом этого года начнется операция по вывозу отработанного ядерного топлива на переработку за пределы региона», - сказала Марина Ковтун.



/ Управление по взаимодействию со СМИ /