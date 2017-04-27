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27.04.2017 16:46

Сдерживание роста всех тарифов – неизменная позиция правительства Мурманской области

Сегодня в ходе отчета о результатах работы правительства Мурманской области за 2016 год губернатор Марина Ковтун отметила неизменность позиции правительства области, которая была сформулирована еще в 2013 году: сдерживание роста всех тарифов, прежде всего на услуги теплоснабжения.

Так, начиная с 1 июля 2014 года в муниципальных образованиях тарифы на тепловую энергию для населения, превышающие 3400 рублей/Гкал, остаются без изменений. В некоторых муниципальных образованиях тарифы для населения остаются неизменными уже не первый год, рассказала Марина Ковтун.

На постоянном контроле находится начисление платы за жилищно-коммунальные услуги. В 2016 году с целью пресечения возможных нарушений в расчетах с исполнителями коммунальных услуг достигнута договоренность о предварительном направлении информации о планируемых корректировках платы за отопление.

«Но надо признать, что тариф на тепло в регионе сегодня – один из самых высоких в стране. Поэтому мы поставили перед собой задачу модернизации топливно-энергетического комплекса региона. На ее решение направлена реализация Комплексного инвестиционного проекта модернизации системы теплоснабжения Мурманской области на 2015-2030 годы. В настоящее время осуществляется первый этап его реализации, ведется большая работа по привлечению инвесторов», – подчеркнула Марина Ковтун.

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