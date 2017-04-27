В отопительный период 2016/2017 годов обеспечено стабильное функционирование всех систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области

В текущий отопительный период было обеспечено стабильное функционирование всех систем коммунальной инфраструктуры.



Не происходило аварийных ситуаций со сроками устранения свыше 24 часов, все возникающие технологические нарушения в работе систем ЖКХ устранялись в нормативные сроки, сообщила Марина Ковтун в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности областного правительства.



Примером отлаженного взаимодействия органов исполнительной власти и специализированных организаций коммунальной сферы глава региона назвала устранение одного из наиболее серьезных технологических нарушений, произошедшего 22 января текущего года на сетях Мурманской ТЭЦ. Под ограничение теплоснабжения попали 1219 объектов, в том числе 670 многоквартирных домов. Локализация и устранение повреждения на участке тепловой сети были обеспечены в кратчайшие сроки. Восстановление теплоснабжения потребителей в полном объеме заняло менее суток.



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