Капитальный ремонт 14 учреждений культуры Мурманской области выполнен в 2016 году

В 2016 году за счет средств областного бюджета в 14 учреждениях культуры проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование для них. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила депутатам областной Думы в ходе отчета о работе правительства в прошлом году.



Были отремонтированы Дворец культуры «Металлург» и библиотека в Кандалакше, ДК в Заполярном, школа искусств в посёлке Высокий, дома культуры в Заозерске, Шонгуе, Туломе, Умбе и Полярных Зорях, библиотека в селе Чапома, ДК и школа искусств в Африканде. Кроме того, приобретено оборудование для досуговых центров в Зашейке и Ревде. В этом году завершатся ремонты в Мурмашинской детской школе искусств и Междуреченском ДК.



После масштабной реконструкции открылась обновленная Мурманская областная филармония. Развивается самый молодой в России Мурманский областной художественный музей: расширяется, укрепляет филиалы. На его базе успешно проходят мероприятия проекта «Русский музей: виртуальный филиал».



«Вместе с тем в связи с оптимизацией расходов федерального бюджета все объекты культуры, реконструкция которых планировалась к 100-летию Мурманска, были исключены из федеральной адресной инвестиционной программы. Поэтому мы приняли решение вести реконструкцию драматического театра и театра кукол за счет областного бюджета. В настоящее время мы принимаем все возможные меры по решению вопроса о софинансировании федеральным центром проектов реконструкции драматического театра и краеведческого музея», - подчеркнула Марина Ковтун.



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