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27.04.2017 16:21

Глава администрации областного центра Андрей Сысоев отчитался перед мурманскими депутатами о работе за прошлый год

Анастасия Ярославская.

Параллельно с губернатором о работе в прошлом году, только уже перед мурманскими депутатами, отчитался и глава администрации областного центра. С тезисами доклада Андрея Сысоева Совет ознакомился заранее - предварительно их рассмотрели на комитетах.  Достоверность представленных цифр подтвердили органы статистики. В сухом остатке - город живет по средствам и пока неплохо с этим справляется. Система отлажена, работает почти бесперебойно - сдаются дома, дороги, спортивные объекты, парки и скверы. Из негатива - нас стало меньше - в 2016 и до 300 тысяч не дотянули. Демография прихрамывает, сохраняется миграционный отток. Вопрос коллег на поверхности - есть ли необходимость пересмотреть муниципальные программы?  
Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Конкретное мероприятие может быть только одно - это когда мурманчане узнают, что их социальный статус позволяет им рожать детей. За этим дело не встанет".
Большие надежды на стратегию развития Арктики - здесь Мурманск идет прицепом к региону. Но это в будущем, а пока интересна ближайшая перспектива. Прежде - выводы по зиме. Работа над ошибками должна быть сделана до следующей. Дороги и пробки. Еще одна мурманская беда. В 2016 частично решенная с помощью обновленной Ленинградки - одного из главных подарков к вековому юбилею. С повестки не сняты планы по Нижнеростинскому шоссе,  строительству транспортной развязки на перекрестке у "Молодежки". Вопросов много, впрочем, как и планов. Анонсировано - сильные и слабые стороны учтут в стратегии развития Мурманска.
Глава муниципального образования г. Мурманск Дмитрий Филлипов: "Мы работаем над тем, чтобы город был конкурентоспособным, привлекательным для молодежи, чтобы мозги и работоспособное население не убегали из нашего города, не разъезжались, чтобы оставались и работали здесь".
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