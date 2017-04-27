Условия стабильности. Губернатор региона Марина Ковтун доложила депутатам о результатах работы регионального правительства

Елена Белкина.



Главное политическое событие в Мурманской области - отчет главы региона о деятельности правительства за 2016 год. Выступление Марины Ковтун перед депутатами парламента. Губернатор затронула все темы без исключения.

Доклад главы области получился объемным и длился больше часа. В этом году ее команда подводит итоги своей пятилетней работы, поэтому цифры, прозвучавшие в отчете, относились не только к прошедшему году, но и ко всей пятилетке. Депутаты результаты оценили.

Заместитель председателя Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Мищенко: "Мы оценили ситуацию и принятые решения, и можем говорить о том, что правительство области делало и делает все необходимое, чтобы сохранить политическую, социальную и экономическую стабильность, заложило основы для будущего роста, не снижает государственных гарантий".

Бюджет в 2016 году впервые стал профицитным, сохранив свою социальную направленность. Область вошла в двадцатку территорий страны с наилучшими результатами социально-экономического развития.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Несмотря на проблемы и трудности, которые есть, и нерешенных проблем еще много, область прочно стоит на ногах".

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "Очень много позитивных веяний, важно, чтобы эти веяния отражались на комфортной жизни наших граждан".

Повышение качества жизни северян - главная стратегическая задача развития области и общая для исполнительной и законодательной ветвей власти.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Совместно с правительством в прошлом году принято 135 законопроектов. Это говорит о том, что идет такая совместная работа над решением тех законопроектов, которые крайне важны для развития нашей Мурманской области".

Бюджет у нас программно-целевой, все показатели обсуждаются и принимаются вместе с депутатами. Тем не менее, без замечаний не обошлось.

Заместитель председателя комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Впечатление хорошее, очень содержательный доклад, оптимистический, хотя должен быть анализ недостатков, которые есть в работе правительства и его звеньев".

Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Было сказано, но как-то вскользь, что реальные доходы граждан, реальные, подчеркиваю - то, что измеряется конкретной покупательской способностью рубля - сократились на 8,6%, несмотря на все попытки увеличивать заработную плату".

Снижение реальных доходов населения - проблема острая для всей страны, кризисная инфляция съедает повышения зарплат бюджетникам.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Те меры, которые мы предпринимаем или ту индексацию, которую мы осуществляем в последние 2 года, ее, конечно, люди на себе не чувствуют. Безусловно, направляются большие средства из областного бюджета, и большие средства еще будут направлены из регионального консолидированного бюджета на повышение заработной платы, но пока посткризисные явления нам преодолеть не удалось. Хотя я уже говорила о том, что показатели двух месяцев уже наступившего года более позитивнее, чем прошедших двух лет".

Еще одна болезненная проблема - здравоохранение, доступность медицинской помощи, кадры, поддержка онкологической службы, оптимизация самой системы, которая проводится всего год. Все это на жестком контроле правительства. О результатах судить рано, подчеркивает губернатор Что касается депутатских предложений по кратному увеличению расходов - здесь приходится жить по средствам и не влезать в дорогие коммерческие кредиты.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Если мы куда-то даем больше, то скажите, откуда забрать, давайте выстраивать приоритеты. Только таким образом мы можем двигаться дальше".

Поблагодарив депутатов за работу, глава исполнительной власти области напомнила, что чем более подготовленными будут общие решения и законодательные акты, тем лучше область будет справляться с проблемами. В завершении встречи парламентраии вручили губернатору Почетную грамоту Главного управления спецпрограмм президента России "За достигнутые результаты в работе и безупречную службу".







