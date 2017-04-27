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27.04.2017 17:45

Условия стабильности. Губернатор региона доложила депутатам о результатах работы регионального правительства

Елена Белкина.

Сегодня губернатор представила депутатам областной Думы отчет о результатах деятельности регионального правительства. В этом году ее команда подводит итоги своей пятилетней работы, поэтому цифры, прозвучавшие в докладе, относились не только к  прошедшему году, но и ко всей пятилетке. Главное, что удалось сделать - сохранить в регионе экономическую, политическую и социальную стабильность. Впервые год закончили с профицитом, доходы выросли более чем на 10%. Бюджет по-прежнему социальный, увеличение расходов в этой сфере привело к росту государственного долга. Но безопасный уровень долговой нагрузки удалось сохранить. Нерешенные проблемы, конечно, есть. Наиболее чувствительные это здравоохранение и реальные доходы населения, которые, несмотря на социальную поддержку, съедаются инфляцией.
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Те меры, которые мы предпринимаем или ту индексацию, которую мы осуществляем в последние 2 года, ее, конечно, люди на себе не чувствуют. Безусловно, направляются большие средства из областного бюджета, и большие средства еще будут направлены из регионального консолидированного бюджета на повышен заработной платы, но пока посткризисные явления нам преодолеть не удалось. Хотя я уже говорила о том, что показатели двух месяцев уже наступившего года намного позитивнее".
Повышение качества жизни северян - общая задача исполнительной и законодательной ветвей власти. Бюджет - программно-целевой, и все показатели обсуждаются и принимаются вместе. Поэтому особых вопросов к губернатору после отчета не было, хотя критические замечания от фракций прозвучали. Касались они профицита бюджета, тарифов на транспорт, дорожного коллапса в Териберке, ситуации с малым и средним бизнесом. На все прозвучавшие вопросы и предложения Марина Ковтун дала полный ответ, подчеркнув, что чем более подготовленными будут общие решения и законодательные акты, тем лучше область будет справляться с проблемами. В завершении встречи спикер регионального парламента вручил губернатору Почетную грамоту главного управления спецпрограмм президента России "За достигнутые результаты в работе и безупречную службу".
Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Совместно с правительством в прошлом году принято 135 законопроектов. Это говорит о том, что идет такая совместная работа над решением тех законопроектов, которые крайне важны для развития нашей Мурманской области. Эти законопроекты важны как для экономического развития, так и для социальной сферы, потому что депутаты и правительство вместе работали  не только на площадке облдумы в режиме заседаний комитетов, но и в рабочих группах программно- целевого совета, поэтому у нас такой конструктивный диалог в решении всех этих вопросов".
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