32% жителей Мурманской области систематически занимаются физкультурой и спортом

При этом, как пояснила глава региона, пять лет назад физкультурой увлекались менее 12% северян. Значительное влияние на это оказало развитие спортивной инфраструктуры. Только в прошлом году в регионе достроен плавательный бассейн в Кандалакше, открытие которого состоялось в этом году, проведен капитальный ремонт ряда муниципальных спортивных объектов: закончен капитальный ремонт спортивного комплекса «Металлург» в Никеле, плавательного бассейна и спортивного зала спортивной школы в Полярных Зорях, тренажерного зала в спортивном центре Ревды, комплекса в спортивной школе «Универсал» в Апатитах. В Зеленоборском, Зашейке, Печенге, Сафоново и Апатитах установлены спортивные площадки; в десяти сельских общеобразовательных школах проведен капитальный ремонт спортивных залов. В Мончегорске, Ковдоре и Оленегорске появились футбольные поля с искусственным покрытием.



Кроме того, сегодня во всех муниципалитетах созданы и действуют центры тестирования для сдачи норм Всероссийского комплекса ГТО.



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