Мурманское отделение "Российского фонда мира" приступило к сбору материалов для второго тома "Книги памяти о ветеранах боевых действий"

Артем Дашевский.

Туда войдут фамилии северян, которые участвовали в локальных конфликтах и горячих точках в нашей стране и за рубежом.

Виктор Сайгин вручает скаутам четыре тома "Книги Памяти", изданные Фондом мира. Эти юноши сегодня под руководством Кольского хуторского казачества, ведут кропотливую работу в архивах по созданию списков имен тех, кто воевал в "горячих точках".

Атаман Кольского хуторского казачества, заместитель руководителя военно-патриотической организации "Кольские скауты" Руслан Коротин: "Соответственно, это делается для того, чтобы детей из военно-патриотических клубов сплотить, объединить вместе под общей национальной идеей".

Николай Жуков - участник Чеченской кампании - вернулся с Северного Кавказа 15 лет назад. Приглашению на встречу в мурмашинскую библиотеку, говорит прямо, был удивлен. Всего, в небольшом поселке энергетиков, проживают 67 ветеранов локальных конфликтов.

Участник боевых действий в Республике Чечня Николай Жуков: "То, что хотят создать Книгу памяти, это хорошая вещь. Это будет приятно пострадавшим от этих локальных войн, и ныне живущим тоже, если увидят свои имена, фамилии".

Списки мурмашинцев - участников боевых действий, глава городского поселения передает в "Фонд мира". Теперь их фамилии смогут найти читатели на страницах второго тома "Книги памяти". Общественники рассчитывают на помощь муниципалитетов и патриотических организаций.

Депутат Мурманской областной Думы, фракция "Единая Россия", председатель правления регионального отделения "Российский фонд мира" Виктор Сайгин: "Мы не будем сейчас зацикливаться на том - а сколько будет там в книге. Важно, чтобы в эту книгу вошли наши герои и надо будет - будем еще делать том - 2 или три. Вот такую работу мы планируем. Как у нас получилось и с участниками Великой Отечественной войны и с тружениками тыла, мы практически охватили всех".

В первом томе - 504 фамилии. Всего в области проживают 7087 человек, которые исполняли свой гражданский и интернациональный долг в Афганистане, Анголе, Эфиопии, Северном Кавказе, а сейчас еще и в Сирии. Работа предстоит масштабная.

Сотрудники "Фонда мира" призывают жителей Мурманской области и не только активно подключиться к формированию второго тома книги памяти о ветеранах боевых действий. Ваши истории и истории ваших родных, друзей и знакомых ждут в общественной организации. И это будет очередной "печатный памятник" Заполярья.





