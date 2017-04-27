Преодолеть более 1,5 тысяч километров. В столице Заполярья подвели итоги спортивного праздника "Лыжня зовет"

Кирилл Коган.

В Мурманске подвели итоги спортивного праздника "Лыжня зовет". В этом году в забегах приняли участие порядка 20 тысяч северян. На трассы мурманчане выходили семьями, самых активных любителей спорта наградили памятными дипломами и кубками. Лауреатами стали те, кто прошел в своей возрастной группе наибольшую дистанцию.

Председатель комитета по физической культуре и спорту администрации г. Мурманска Ирина Андреева: "Отличительной особенностью этого года стало то, что участники конкурса "Лыжня зовет" существенно помолодели, и мы этому очень рады. Если в предыдущие года в большинстве своем участвовали - пенсионеры, а люди средних лет, молодежь и подростки были большой редкостью, то в этом году у нас молодежный бум".

Праздник "Лыжня зовет" давно стал одним из самых массовых в Заполярье. Северяне начинают вставать на лыжи с раннего детства. Сегодня в Мурманске для этого созданы все условия. Недавно была обновлена трасса в районе КП-2. Вдоль нее установили освящение, так что кататься там можно даже полярной ночью.

Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Уже ставим задачи на будущий год. Мы видим, что лыжня себя изживает, необходимо разработать проект, чтобы ее расширить, необходимо предусмотреть для мурманчан, которые занимаются скандинавской ходьбой, специальные дорожки, чтобы они проходили, молодежи, которая гуляет с детьми, надо продумать безопасную трассу".





